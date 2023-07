LPI-SHL: Veranstaltung Heidewitzka

Suhl (ots) - Unbekannte Täter beschädigten am 08.07.2023, in der Zeit von 03.30 Uhr bis gegen 04.35 Uhr, am Gebäude der SNG, Suhl Am Bahndamm 1, die Glasscheibe einer Tür und rissen ein Kabel der dort angebrachten Sprechanlage und einen angebrachten Mülleimer aus der Verankerung. Durch die Tat entstand ein Gesamtsachschaden von 2.700 Euro. Am Tatort wurde ein Paar Schuhe zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 03681/369-0 entgegen. Rückfragen ...

mehr