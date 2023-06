Villingen-Schwenningen (ots) - Rund 10.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Montag gegen 13.30 Uhr auf einer Kreuzung in Schwenningen verursacht hat. Eine 26-jährige Fiat Punto-Fahrerin befuhr die Turnerstraße in Richtung Oberdorfstraße und stieß auf der Kreuzung mit einer von rechts kommenden 18-Jährigen mit einem Opel Adam zusammen. Rückfragen bitte an: Jörg-Dieter Kluge ...

