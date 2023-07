Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr u.a. Verkehrsstraftaten beim Führen des Fahrzeuges

Suhl (ots)

Ein 25 Jähriger Kradfahrer, wurde am 08.07.2023 gegen 05.25 Uhr in Suhl, Friedrich-König-Straße, durch eine Streife festgestellt als er ein Krad Yamaha mit überhöhter Geschwindigkeit führte. Der Kradfahrer fuhr in Richtung der Gothaer Straße und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Beim bemerken des Streifenfahrzeuges entzieht sich der Kradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit, mißachtet dabei zweimal an einer LZA das Farbzeichen ROT und gefährdet durch seine Fahrweise auch einen Radfahrer. Die Fahrt geht über die Große Beerbergstraße, Industriestraße bis zum Parkplatz des A 71 Centers in Zella-Mehlis. Durch den Kradfahrer werden zwischen Suhl und Zella-Mehlis innerorts, Geschwindigkeiten um die 150 km/h gefahren. Auf dem Parkplatz wendet der Kradfahrer und fährt die eben gefahrene Strecke zurück, versucht von der Großen Beerbergstraße in die Ringbergstraße abzubiegen und fährt dann in die Schneekopfstraße. Hier fällt dann beim Wenden sein Krad auf die Seite und die Fahrt ist an dieser Stelle beendet, da unmittelbar vor ihm nun der Streifenwagen steht. Der 25 Jährige Täter kann gestellt werden. Es wird festgestellt, dass das Krad kein Kennzeichen führt, nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist und er die dafür erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt, zudem stand er unter Einwirkung von Alkohol.Der Vortest ergab einen Messwert von 0,72 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Klinikum Suhl durchgeführt. Das Krad Yamaha und sein Führerschein wurden sichergestellt.

