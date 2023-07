LPI-SHL: Verkehrskontrolle

Suhl (ots) - Am 07.07.2023 gegen 18.25 Uhr wurden in einem Einkaufsmarkt in Suhl, Friedrich-König-Str. 21 / Lauterbogen-Center, zwei Ladendiebe gestellt. Die beiden Männer 36 und 25 Jahre alt, hatten zuvor Lebensmittel im Wert von 19 Euro in ihre Rucksäcke verstaut und verließen den Kassenbereich ohne zu bezahlen, hier wurden sie durch das Verkaufspersonal gestellt. Anzeige wurde erstattet und für den Markt ein Hausverbot ausgesprochen. Bei der anschließenden ...

