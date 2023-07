LPI-SHL: Mann fährt betrunken Auto um sein E-Bike zu holen

Hildburghausen (ots) - In der Zeit vom 30.06.2023 bis 07.07.2023 besprühten bisher unbekannte Täter einen Technik-Container auf dem Gelände der Regiomedklinik in Hildburghausen, Schleusinger Straße, mit schwarzer Sprühfarbe. In einer Größe von 90 cm x 120 cm wurde ein Schriftzug mittels Spraydose an dem Container neben dem Heizhaus aufgebracht. Der entstandene Schaden wird mit ca. 1000,- Euro beziffert. Rückfragen ...

