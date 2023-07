Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: unter Alkohol in Pkw und Hauswand gekracht

Floh-Seligenthal / Schnellbach (ots)

Am Freitagnachmittag um 16:25 Uhr befuhr ein 70 jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford die Nesselbergstraße in Floh-Seligenthal / Ortsteil Schnellbach. In einer Rechtskurve verliert er auf Grund vorangegangenem Alkoholgenuss die Kontrolle über sein Fahrzeug, fährt über die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem abgeparkten Pkw Peugeot, der auf einen weiteren abgeparkten Pkw Nissan geschoben wird. Der Ford schleudert weiter und kommt erst an einer Hauswand zum Stehen. Im Rahmen der medizinischen Behandlung und der Unfallaufnahme wird deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Im Anschluß an die sofort vor Ort durchgeführte Blutentnahme wird der Führerschein sichergestellt, der Fahrzeugführer wird schwer verletzt ins Klinikum Schmalkalden eingeliefert. Die zum Unfallort gekommenen Angehörigen kümmerten sich um das Abschleppen des genutzten Fahrzeugs. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf etwa 13.000 EUR geschätzt.

Während der Unfallaufnahme besuchten viele "interessierte" Anwohner die Unfallstelle. In den geführten Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass so ziemlich alle im Umfeld des Unfallfahrers wohnenden Passanten von den Alkoholproblemen des Fahrzeugführers wussten, aber im Sinne des "dörflichen Friedens" lieber geschwiegen haben. Leider gab es zu diesem Umstand keinerlei Informationen im Vorfeld an die Polizei, durch die ein derartiger Unfall eventuell hätte verhindert werden können.

