LPI-SHL: Diebstahl aus Kellerabteil

Bad Salzungen (ots) - Am 08.07.2023 um 10:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzungen zu Streitigkeiten unter Mietern. In deren Verlauf ein 36jähriger Mann eine junge Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Diese musste auf Grund der Gesichtsverletzungen durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad ...

