Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: während des Einkaufes Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Bad Salzungen / Hämbach (ots)

Am 08.07.2023 um 15:30 Uhr teilte eine 45jährige Frau mit, dass sie ihr Fahrzeug, einen VW Beetle, auf dem Parkplatz des Supermrktes in Hämbach abgestellt hat und einkaufen ging. Als sie wieder zu ihrem Pkw kam, musste sie eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug hinten links feststellen. Der entstandene Schaden am Pkw wird auf zirka 2000 Euro geschätzt.Einen Hinweis zum Verursacher konnte sie nicht an ihrem Pkw vorfinden. Als möglicher Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 15:00 bis 15:30 Uhr in Betracht. Wer Hinweise zum Unfallhergang, oder Unfallverursacher gaben kann, möchte sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 5510 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell