Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter Fahrer ohne Versicherungskennzeichen

Bad Salzungen / Motzlar (ots)

Am 07.07.2023 um 22:22 Uhr stellten Beamte während ihrer Streifentätigkeit in Motzlar in der Hauptstraße einen 20jährigen Mann fest, der mit einem E-Scooter fuhr, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

