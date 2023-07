LPI-SHL: alkoholisierter Radfahrer

Struth-Helmershof (ots) - In der Nacht zu Donnerstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Hotel in der Kronsteinstraße in Struth-Helmershof. Im Inneren begab sich der Einbrecher zum Tresenbereich und entwendete dort die Tageseinnahmen sowie Trinkgeld im vierstelligen Bereich. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Das Videomaterial wird der Polizei zeitnah für die weiteren Ermittlungen übergeben. Es entstand ein Sachschaden von ...

