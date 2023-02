Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Kinderansprecher in Völklingen-Ludweiler

Völklingen (ots)

Am Freitag, den 17.02.2023, wurde in der Hohlstraße im Völklinger Ortsteil Ludweiler gegen 15:20 Uhr ein Kind von einem bislang unbekannten Mann aus einem PKW heraus angesprochen. Dem Kind kam das Verhalten verdächtig vor, weshalb es schnell in Richtung seines Wohnhauses flüchtete. Sachdienliche Hinweise hierzu werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell