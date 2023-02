POL-VK: Mehrere im Rahmen der Kontrolle eines Fahrzeugführers festgestellte Straftaten

Püttlingen (ots) - Am gestrigen Samstagabend gegen 17:35 Uhr verunglückte ein 17-jähriger Jugendlicher aus Püttlingen in der Köllner Straße mit seinem E-Scooter. Der junge Mann fuhr mit seinem Gefährt die abschüssige Köllner Straße in Richtung Ortsmitte Püttlingen. Dabei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Scooter und kam auf der Fahrbahn zu weit nach rechts ab. In der Folge ...

