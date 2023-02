Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooterfahrer

Püttlingen (ots)

Am gestrigen Samstagabend gegen 17:35 Uhr verunglückte ein 17-jähriger Jugendlicher aus Püttlingen in der Köllner Straße mit seinem E-Scooter. Der junge Mann fuhr mit seinem Gefährt die abschüssige Köllner Straße in Richtung Ortsmitte Püttlingen. Dabei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Scooter und kam auf der Fahrbahn zu weit nach rechts ab. In der Folge stieß er mit dem vorderen Kotflügel eines geparkten Autos zusammen. Durch den Anstoß wurde der junge Mann auf das Fahrzeug geschleudert. Er prallte mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Fahrzeuges auf und wurde dann einige Meter weit über das Auto hinweg geschleudert. Durch das schnelle Eintreffen der Polizei und einer Rettungswagenbesatzung konnten die ersten medizinisch notwendigen Maßnahmen schnell in die Wege geleitet werden. Der Jugendliche wurde in eine Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Stand der Dinge erlitt er keine schweren Verletzungen und muss lediglich einige Tag zur Beobachtung in der Klinik verbleiben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell