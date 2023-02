Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Jugendlicher zündet Altpapiercontainer an

Völklingen (ots)

Von Donnerstag auf Freitag kam es zu mehreren Containerbränden. Auf dem Heidstock im Haldenweg, in der Danziger Straße und auf dem Hindenburgplatz wurden jeweils durch einen zunächst unbekannten Täter die dortigen Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Nach Hinweisen eines Zeugen konnte bei der anschließenden Fahndung ein 17-jähriger vorläufig festgenommen werden. Gegen den 17-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Dieser wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell