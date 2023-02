Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Radmutter gelöst

Völklingen (ots)

Völklingen. Im Zeitraum von Montagmorgen bis Montagnachmittag löste ein Unbekannter je vier Radschrauben der Vorderräder eines weißen Seat Leon. Der Pkw stand währenddessen in einer Tiefgarage in der Marktstraße. Der 45-jährige Eigentümer bemerkte ein starkes Vibrieren während der Fahrt. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Schadenseintritt. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Sollte jemand Hinweise zu der Tat geben können, kann er sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 melden.

