Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 53-jährige Frau aus Riegelsberg wird vermisst - Hintergründe völlig unklar

Völklingen (ots)

Seit Samstag, den 04.02.2023 wird die 53-jährige Stefanie SCHULTHEIS aus Riegelsberg vermisst. Sie wurde letztmalig gegen 08:55 Uhr Am Triller in Saarbrücken gesehen. Frau SCHULTHEIS ist ca. 160 cm groß, hat eine schlanke bis kräftige Statur, kurzes schwarzes Haar,trägt eine Brille und war bekleidet mit einer blauen Jeans, einem schwarzen Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Jacke. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind völlig unklar. Bei Sichtkontakt oder Antreffen bitte Mitteilung an die Polizei in Völklingen.

