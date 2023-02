Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:35 Uhr kam es auf der L 269/Hixberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Zunächst wollte eine 15-Jährige die Straße in Höhe einer Bushaltestelle überqueren. Kurz vor dem Erreichen der gegenüberliegenden Straßenseite wurde sie von einem herannahenden PKW erfasst, der die L 269 in Richtung Riegelsberg befahren hatte. Durch den Anstoß wurde die Jugendliche am linken Bein leicht verletzt. Der männliche Fahrer des grauen PKW stieg im Anschluss aus dem Wagen und beschimpfte die Jugendliche. Nachdem er durch seine Beifahrerin beruhigt werden konnte stiegen beide wieder in den Wagen und fuhren davon. Nach Angaben der Jugendlichen sollen beide Fahrzeuginsassen zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell