Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Warnung vor Taschendiebstählen

Völklingen (ots)

In der vergangenen Woche kam es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Völklingen zu einer Vielzahl von Taschendiebstählen. Tatorte waren dabei zumeist Einkaufsmärkte. Die Täter suchen sich oft ältere Menschen als Opfer aus. Die Vorgehensweise ist in der Regel immer sehr ähnlich. Es wird ausgespäht, ob das Opfer eine offene Handtasche mitführt, in der eine Geldbörse mitgeführt wird. Das Opfer wird kurz angerempelt oder in ein Gespräch verwickelt und währenddessen unbemerkt die Geldbörse aus der Tasche entnommen. Die Polizeiinspektion Völklingen rät: Lassen sie ihre Handtasche oder ähnliche Taschen, auch nicht Taschen einer Jacke offen, wenn sich darin Wertgegenstände befinden. Lassen sie ihre Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt, beispielsweise in einem Einkaufswagen, liegen. Behalten sie während ihres Einkaufs ihre Umgebung in den Augen und gehen sie nicht leichtfertig auf ablenkende Gesprächsangebote von ihnen völlig unbekannten Personen ein. Sollten sie Opfer einer Tat geworden sein, so melden sie sich unverzüglich, am besten noch vom Tatort aus, bei der Polizei. Oftmals gibt es Zeugen im Einkaufsmarkt oder der Markt verfügt über eine Videoüberwachung. Die Telefonnummer der Polizeiinspektion Völklingen lautet: 068982020. Oder wählen sie den Polizeinotruf 110.

