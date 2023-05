Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, BTM-Kontrolle

Emsdetten (ots)

Am Freitag (26.05.) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt am Grevener Damm eine BTM-Kontrolle durchgeführt. Dabei wurden die Beamten in der Zeit von 06.45 Uhr bis 07.15 Uhr gleich auf zwei Fahrer aufmerksam, die beide drogentypische Auffälligkeiten zeigten. Unter anderem fiel ein 27-jähriger Mann aus Unna auf. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da der Mann keinen Führerschein vorzeigen konnte, wurde die Fahrerlaubnis überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und deshalb gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag. Dieser konnte gegen die Zahlung einer Geldsumme getilgt werden. Gegen den Mann wurden wegen der Vergehen in Emsdetten weitere Strafanzeigen gefertigt. Ebenfalls eine Blutprobe wurde bei einem 36-jährigen Pkw-Fahrer genommen, der auch drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn eine Anzeige gefertigt.

