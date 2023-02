Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Dierdorf (ots)

Am Sonntag stellte der Geschädigte einen Einbruchsversuch in sein Einfamilienhaus in Dierdorf, Auf dem schwarzen Morgen, fest. Bisher unbekannte Täter versuchten ein Fenster seines Anwesens aufzuhebeln. Den Tätern ist es nicht gelungen, in das Haus einzudringen. Als Tatzeit konnte der Geschädigte den Zeitraum von Dienstagmorgen bis Donnerstagabend eingrenzen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

