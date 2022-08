POL-HI: Schockanruf - Betrüger erbeuten Geld von Senior

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Morgen des heutigen Tages, gegen 04:00 Uhr, soll es im Bereich eines Lokals in der Steuerwalder Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Ein 41-jähriger Mann wurde dabei schwer am Kopf verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatort soll sich zwischen der Peiner Straße und ...

