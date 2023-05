Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (224/2023) Katalysator von Pkw in Göttingen abmontiert und gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Beethovenstraße

Zeitraum zwischen Samstag, 15. April bis Montag, 15. Mai 2023

GÖTTINGEN (as) - Von einem, am Fahrbahnrand in der Beethovenstraße geparkten, Opel Zafira haben Unbekannte in den vergangenen vier Wochen den Katalysator gestohlen. Die Tat muss sich nach Auskunft des Besitzers zwischen dem 15. April und 15. Mai ereignet haben. Das Fehlen des Bauteils sowie die massiven Hebelmarken an der Fahrerseite bemerkte der Besitzer nach Rückkehr aus seinem Urlaub am vergangenen Montag und verständigte die Polizei.

Es wird angenommen, dass die Diebe ein Werkzeug einsetzten, um das Bauteil zwischen Motorflansch und Mittelschalldämpfer vom Unterboden des Fahrzeugs abzutrennen. Darüber hinaus gehen die Ermittler davon aus, dass die Unbekannten dabei einen mitgebrachten Wagenheber einsetzten.

Ihr Vorgehen dürfte mit einer gewissen Geräuschentwicklung verbunden gewesen sein. Ob Anwohner hierauf aufmerksam wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise von Anwohnern oder sonstigen Zeugen, denen im Tatzeitraum laute Maschinengeräusche in den Abendstunden aufgefallen sind, wenden sich bitte an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell