PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tresor aus Bäckerei gestohlen +++ Diebe suchen Wohnung auf +++ Hochwertige Reinigungsgeräte entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Tresor aus Bäckerei gestohlen, Eltville, Schwalbacher Straße, Montag, 16.01.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 17.01.2023, 03:23 Uhr

(sun)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in Eltville ein und ließen dort einen Tresor mitgehen. Zwischen 19:00 Uhr und 03:23 Uhr hebelten die noch nicht näher identifizierten Personen die Eingangstür der Bäckerei in der Schwalbacher Straße auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend gelangten die Unbekannten in einen Umkleideraum, wo sich der Tresor befand und rissen diesen aus der Wand. In dem Tresor befanden sich mehrere Hundert Euro. Mitsamt des Tresors gelang ihnen anschließend die Flucht. Durch die Beschädigung der Wand entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Diebe suchen Wohnung auf, Eltville, Kirchstraße, Sonntag, 15.01.2023, 21:50 Uhr bis Montag, 16.01.2023, 05:30 Uhr

(sun)In der Nacht auf Montag wurden Diebe in einer Wohnung in Eltville fündig. Auf unbekannte Art und Weise gelangte der noch unbekannte Täter zwischen Samstag, 21:50 Uhr und Sonntag 05:30 Uhr unbemerkt in die Wohnung in der Kirchstraße. Dabei durchsuchte er die Wohnräume und entwendete Bargeld, Ausweisdokumente und weitere Gegenstände wie eine Kreditkarte. Im Anschluss wurde die Kreditkarte missbräuchlich verwendet und ein geringer Betrag abgehoben.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Hochwertige Reinigungsgeräte entwendet, Rüdesheim am Rhein, Fürstbischof-Rudolf-Straße, Freitag, 13.01.2023, 16:15 Uhr bis Montag, 16.01.2023, 15:15 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Diebe in der Fürstbischof-Rudolf-Straße in Rüdesheim zugeschlagen. Zwischen Freitag- und Montagnachmittag wurden aus dem Lagerraum eines Backwaren-Herstellers Reinigungsgeräte im Wert von rund 2.500 Euro unbemerkt entwendet. Wie sich die Täter Zutritt zu dem Lagerraum verschaffen konnten, ist bislang unklar.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell