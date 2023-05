POL-PDMT: Diebstahl eines Kinderfahrrades

Wied (ots) - Vermutlich in dem Zeitraum Samstagabend bis Sonntagmittag wurde in Wied, Rheinstraße, das hintere Kennzeichen eines schwarzen Audis, A3, mit Westerwälder Zulassung, entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: 02662 95580 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr