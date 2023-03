Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dem Verursacher auf der Spur

Kleinschmalkalden (ots)

In der Brotteroder Straße in Kleinschmalkalden prallten Donnerstagmorgen die Außenspiegel zwei Fahrzeuge zusammen. Laut Aussage des Geschädigten fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Richtung Brotterode und nutzte teilweise die Gegenfahrbahn. Trotz eines Ausweichmanövers konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Bei dem Zusammenstoß brach jedoch der Außenspiegel des gesuchten Fahrzeugs ab. Es handelt sich demnach um einen schwarzen Hyundai, der in den Unfall verwickelt war. Zeugenhinweise richten sie bitte an die Meininger Polizeidienststelle (03693 591-0).

