POL-PDMT: Montabaur - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht!

Bad Ems (ots) - Am Donnerstag, dem 11.05.2023, gegen 17:10 Uhr, fiel im Malbergtunnel in Bad Ems der Fahrer eines älteren grün-weißen PKW Opel Corsa C auf. Er geriet hierbei wiederholt auf den Gegenfahrstreifen, ohne dass jemand geschädigt, jedoch der Gegenverkehr gefährdet wurde. Etwaige Geschädigte, oder Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bad Ems, Tel. 02603-9700, zu melden. Rückfragen bitte ...

