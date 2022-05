Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

An der Weusterstraße hebelten Unbekannte ein Fenster zu einem Ladenlokal auf. Der Einbruch passierte zwischen Sonntag 14:00 Uhr und Montag 09:00 Uhr. Als Beute nahmen die Täter zwei Bohrmaschinen mit. Hinweise liegen nicht vor.

Dorsten

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in ein Vereinsheim am Midlicher Kamp ein. Die Täter rissen ein Gitter aus der Fassade und traten ein Fenster ein. Aus den Räumen wurden Geldkassetten und elektronische Geräte entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am frühen Montagmorgen (ca. 02:30 Uhr) brachen Unbekannte in eine Tankstelle an der Phönixstraße ein. Die Täter nahmen Zigaretten mit und flüchteten. Auf Videoaufnahmen sind drei Täter zu sehen. Sie trugen Kapuzenjacken und Masken. Die Beute wurde in mehreren Müllsäcken abtransportiert. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Haltern am See

Zwischen Freitag 17:00 Uhr und Samstag 07:00 Uhr warfen Unbekannte mit einem Stein die Scheibe eines Schaufensters am Markt ein. Aus der Auslage nahmen sie mehrere Messer mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Der Stein konnte in der Auslage gefunden und sichergestellt werden.

Recklinghausen

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim im Bereich Senghorst ein. Um ins Gebäude zu gelangt schlugen die Täter ein Fenster ein. Eine Geldkassette wurde entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Unbekannte Täter hebelten am Samstag oder Sonntag das Schlafzimmerfenster einer Hochparterrewohnung an der Pfingstmannstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher Schmuck mit. Sie flüchteten durch ein Wohnzimmerfenster.

Zwischen Sonntag 14:00 Uhr und Montag 09:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu Räumen einer Firma an der Feldstraße. Sie schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Innenräume. Als Beute nahmen sie Getränke und Leergut mit.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

