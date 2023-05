POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Ransbach-Baumbach (ots) - Am Dienstag, 09.05.2023 im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter drei Metallzauntüren, welche sie zuvor aus einer Metallumzäunung eines Vereinshauses am Erlenhofsee in Ransbach-Baumbach ausgebaut hatten. Auffällig sind an zwei Toren Laschen und Riegel, die oberhalb des Schließzylinders nachträglich angeschweißt wurden. An einem Tor ist ein Zahlenschloss ...

mehr