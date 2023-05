Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Metallzauntüren entwendet - Zeugen gesucht

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Dienstag, 09.05.2023 im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter drei Metallzauntüren, welche sie zuvor aus einer Metallumzäunung eines Vereinshauses am Erlenhofsee in Ransbach-Baumbach ausgebaut hatten. Auffällig sind an zwei Toren Laschen und Riegel, die oberhalb des Schließzylinders nachträglich angeschweißt wurden. An einem Tor ist ein Zahlenschloss angebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 02624-94020 mit der Polizei in Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

