Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der L 318

Diez (ots)

Wie die Polizeiinspektion Diez bereits berichtete, kam es am Morgen des 10. Mai auf der Landesstraße 318 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer im Pkw eingeklemmten Person. Der Fahrer, ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, konnte mittlerweile durch die Feuerwehr aus dem verunfallten Porsche befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus transportiert werden. Sein Zustand ist kritisch. Der Beifahrer, ein 18-Jähriger aus dem Westerwaldkreis, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Den Ermittlungen am Unfallort nach befuhr der 23-jährige die L 318 von Diez in Richtung Birlenbach. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve setzte er mit dem hochmotorisierten Pkw bei regennasser Fahrbahn zum Überholen eines Lkw an und verlor hierbei, vermutlich aufgrund der zu starken Beschleunigung in Kombination mit der nassen Fahrbahnoberfläche, die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw seitlich mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Am Unfallort waren neben Beamten der Polizei Diez etwa 30 Kräfte der Feuerwehr Diez, mehrere Rettungskräfte des DRK sowie zwei Notärzte im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell