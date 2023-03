Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Eine 32-jährige Bottroperin parkte ihren grauen Opel Astra am Montag gegen 10.00 Uhr unbeschädigt am Fahrbahnrand der Eichendorffstraße. Am Dienstag gegen 14.00 Uhr bemerkte ihr Mann eine Delle über dem hinteren linken Radkasten und Lackkratzer am linken Kotflügel. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Marl

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Pkw einen grauen VW Touareg in dem Eibischweg in Marl und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw entstand im Bereich der vorderen Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher oder dessen Pkw liegen nicht vor. Der Unfall passierte zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr, und Mittwochmorgen 6.20 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei in Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell