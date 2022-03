Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Verwirrte Frau löst Großaufgebot an Rettungskräften aus

Ludwigsburg (ots)

Ein Notruf einer wohl verwirrten 65-jährigen Frau löste am Dienstag gegen 18:45 Uhr in Nufringen einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Die 65-Jährige stellte sich mittig auf die Hauptstraße und hielt einen 60-jährigen Verkehrsteilnehmer an. Diesen bat sie, einen Notruf abzusetzen. In dem Telefonat teilte sie einen vermeintlichen Brand eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße mit. Die Freiwilligen Feuerwehren Nufringen und Herrenberg rückten mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 23 Wehrleuten aus. Der Rettungsdienst fuhr mit neun Fahrzeugen, in denen sich 25 Einsatzkräfte befanden, an. Der Bürgermeister von Nufringen sowie vier Beamte des Polizeirevier Herrenberg waren ebenfalls vor Ort. Trotz gründlicher Absuche mit einer Wärmebildkamera konnte keine Hitzeentwicklung festgestellt werden. Die Meldung stellte sich als falsch heraus. Die Anruferin war innerhalb der letzten Tage bereits mehrfach wegen missbräuchlich getätigter Notrufe polizeilich in Erscheinung getreten. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Vortäuschens eines Unglücksfalls. Die 65-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

