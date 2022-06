Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unterschlagung einer Einkaufstasche mitsamt Portemonnaie

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Neue Straße

Am Dienstag, den 31.05.2022, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Einzelhandelsgeschäft in der Neuen Straße in Bad Gandersheim zu einer Unterschlagung. Eine 65-Jährige Frau aus einem Einbecker Ortsteil, ließ ihre Einkaufstasche versehentlich am Einkaufswagen hängen und bemerkte den Verlust wenig später. Das erneute Aufsuchen des Einzelhandelsgeschäfts führte nicht zum Auffinden der Einkaufstasche samt Portemonnaie. Im Portemonnaie befand sich zudem Bargeld in Höhe von 220,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim telefonisch unter 05392/91920 0 in Verbindung zu setzen.(sch)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell