Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Selters (Westerwald), Verkehrsunfallflucht

Selters (ots)

Am 10.05.23, zwischen 15:40 und 16:10, parkte eine Autofahrerin ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Luisenstraße in Selters (Westerwald). Als sie nach ihrem Einkauf zum Pkw zurückkehrte stellte sie einen Schaden an der Türe und dem Reifen hinten rechts fest. Vermutlich war ein anderer Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Pkw der Geschädigten gefahren und hatte sich im Anschluss unerlaubt entfernt. Es wird vermutet, dass es sich um einen SUV oder Transporter gehandelt haben könnte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Montabaur (02602-92260).

