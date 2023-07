LPI-SHL: mehrere Verkehrsdelikte in Einem

Meiningen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Meiningen ein, in dem sie über die Begrenzung kletterten. Aus dem Keller und dem dortigen Gefrierschrank wurden Lebensmittel im Wert von ca. 150,-e entwendet. Im Tatzeitraum waren die Türen zum Hauseingang und zum Kellerbereich nicht verschlossen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

