Am 12.05.2023, gegen 11.00 Uhr, erschien eine Frau in einem Bekleidungsgeschäft auf der Straße "Potthof" in Nottuln. Sie verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch und probierte mehrere Dinge an. Dabei gab sie an, kein Deutsch zu sprechen, nur Spanisch. Dann verlangte sie nach der Bekleidung der Schaufensterpuppe. Diese Zeit nutzte die Täterin und entwendete ein hochwertiges Mobiltelefon aus einer Tresenschublade.

Danach wurde sie von einem Zeugen beobachtet, wie sie in ein helles Auto mit ausländischem Kennzeichen stieg und flüchtete.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 40 Jahre alt - etwa 1,72 m groß - dunkles, langes, leicht gewelltes Haar - korpulent - südländisches Aussehen - spricht Spanisch - graue Hose - dunkle Weste - helles T-Shirt

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

