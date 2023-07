LPI-SHL: Baum auf Fahrzeug gestürtzt, beide Insassen verletzt

Wasungen (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr sollte ein Moped der Marke Simson in Wasungen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 20jährige Fahrzeugführer flüchtete aber über enge Gassen, entgegen einer Einbahnstrasse und eine Fußgängerbrücke. Er konnte aber an seiner Wohnanschrift angetroffen und identifiziert werden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

