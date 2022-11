Polizei Gütersloh

POL-GT: Die Polizei warnt: Telefonbetrüger aktiv! Informieren Sie auch Freunde, Nachbarn und Angehörige

Gütersloh (ots)

Verl/ Isselhorst (MS) - Seit Dienstagvormittag (22.11.) sind insbesondere in Verl und in Isselhorst sogenannte Telefonbetrüger aktiv. Die Betrüger geben am Telefon vor, von der Polizei zu sein. In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und man habe einen Zettel mit der Adresse der Angerufenen gefunden. Um das Geld und die Wertgegenstände der Angerufenen zu schützen, bieten die angeblichen Beamten eine amtliche Verwahrung an.

In den bisher bekannten Fällen, reagierten die Angerufenen genau richtig: sie legten auf. Bislang ist der Polizei Gütersloh kein Fall bekannt, bei dem es am Dienstag mit der perfiden Masche zu einer Geldübergabe gekommen ist.

DIE POLIZEI WARNT! Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände! Beenden Sie diese Telefonate sofort! Rufen Sie im Zweifel unter der Ihnen bekannten Telefonnummer 05241 869-0 oder 110 die örtliche Polizei Gütersloh an! Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche!

