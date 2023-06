LPI-J: Wildunfall bei Mattstedt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Augenscheinlich Solarmodule von einem Gelände in der Rudolf-Elle-Straße in Eisenberg entwenden wollten Unbekannte. Der oder die Täter trennten einen Mast eines Panels ab und legten die Teile zur Abholung bereit. Dies bemerkte in der Folge ein Zeuge, sodass es nicht zur Entwendung kam. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

