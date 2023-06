LPI-J: Diebstahl unvollendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Leicht verletzt hatte sich am Sonntagfrüh, kurz nach Mitternacht, ein 20-jähriger Kradfahrer. Dieser war aus Obergneus in Richtung Magersdorf unterwegs, als ein Reh die Straße querte. Durch die Kollision stürzte der Mann und verletzte sich hierbei. Am Krad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

