LPI-J: Über 1,7 Promille

Jena (ots) - Zwei aus Kellern entwendete E-Bike wurden am Sonntag der Jenaer Polizei gemeldet. Zum einen eigneten sich Unbekannte ein E-Bike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hugo-Schrade-Straße an, indem das Schloss gewaltsam geöffnet wurde. Zum anderen waren Langfinger im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses am Heinrichsberg. Auch hier öffneten der oder die Täter das Schloss gewaltsam und entkamen mit ...

