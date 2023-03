POL-LIP: Oerlinghausen-Währentrup. Vorfahrt nicht gewährt - Verkehrsunfall mit Verletzten.

Lippe (ots) - Am Mittwochmittag (15.03.2023) wurde gegen 14:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße ein räuberischer Diebstahl begangen. Ein 38-jähriger Ladendetektiv ertappte einen Dieb dabei, wie er versuchte, die elektronische Diebstahlsicherung von einem Paar Schuhe zu entfernen. Der Dieb bedrohte den Detektiv, versuchte ihn zu schlagen und flüchtete mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Eine ...

