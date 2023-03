Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Hiddesen. Auffahrunfall mit Verletzten.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.03.2023 - 16:50 Uhr) übersah ein 22-jähriger Detmolder auf der Friedrich-Ebert-Straße einen wartenden Pkw. In Fahrtrichtung Lopshorner Allee unterwegs, gab der Fahrer an, durch die Sonne geblendet worden zu sein und fuhr mit seinem Mercedes-Benz einem Skoda Fabia mit zwei Insassen hinten auf. Die Fahrerin, eine 39-jährige Detmolderin, wurde leicht verletzt, ihre 4-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Es entstanden an beiden Fahrzeugen Unfallschäden, der Gesamtschaden wird auf ca. 1.700 Euro geschätzt.

