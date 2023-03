Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (15.03.2023) wurde gegen 14:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße ein räuberischer Diebstahl begangen. Ein 38-jähriger Ladendetektiv ertappte einen Dieb dabei, wie er versuchte, die elektronische Diebstahlsicherung von einem Paar Schuhe zu entfernen. Der Dieb bedrohte den Detektiv, versuchte ihn zu schlagen und flüchtete mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Tatverdächtige wird als 1,80 m großer Mann mit schlanker Figur und grauem Bart beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, Jeans und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Seine grauen, längeren Haare hatte er zu einem Zopf gebunden. Der Mann führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten, sich bei dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

