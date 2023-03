POL-LIP: Augustdorf. Diebstahl eines gelben Baggers.

Polizei Lippe

Unbekannte Täter haben zwischen Anfang März und letztem Mittwoch (02. - 14.03.2023) einen Bagger von einem Baugrundstück in der Turnerstraße entwendet. Der gestohlene Bagger ist ein gelber "New Holland" Typ MH 6.6 und kann aufgrund des fehlenden Fensterglases auf der Fahrerseite leicht identifiziert werden. Falls Sie Informationen zu den Tätern oder der Tat haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

