Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Wöbbel. Dieseldiebstahl aus Scheune.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (12./13.03.2023) brachen Unbekannte die Tore einer Scheune in der Straße "Hohler Weg" in Wöbbel auf und pumpten aus mehreren dort geparkten Fahrzeugen insgesamt ca. 100 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Tatzeitraum lässt sich auf 21 bis 7 Uhr eingrenzen. Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

