POL-LIP: Detmold. Ladendiebin setzt Pfefferspray ein und verletzt Mitarbeiter.

Eine 18-jährige Frau wurde am Montagvormittag (13.03.2023) vorläufig festgenommen, nachdem sie gegen 10:45 Uhr Gegenstände von geringem Warenwert aus einem Geschäft am Hasselter Platz gestohlen hatte. Als sie von einem 29-jährigen Mitarbeiter des Geschäfts darauf angesprochen wurde, setzte sie Tierabwehrspray ein und verletzte ihn damit. Der Mitarbeiter musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täterin muss sich nun wegen des Tatvorwurfs des räuberischen Diebstahls verantworten. Wenn Sie Zeugin oder Zeuge der Tat geworden sind, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

