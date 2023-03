Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Heiligenkirchen. Fahrerin verursacht Verkehrsunfall durch medizinischen Notfall.

Lippe (ots)

Eine 49-jährige Detmolderin verlor am Montagnachmittag (13.03.2023) gegen 14:00 Uhr während der Fahrt in Richtung Detmold Innenstadt das Bewusstsein auf der Paderborner Straße. Infolgedessen kollidierte sie mit dem Gegenverkehr und fuhr anschließend auf ein anliegendes Grundstück, wo sie Sachschaden an einem Zaunelement und einer Gartenlaube verursachte. Auch ihr eigenes Fahrzeug, ein Renault Twingo, wurde zum Totalschaden. Der Renault Kangoo, mit dem sie zusammengestoßen war, war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein drittes geparktes Fahrzeug wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Der Unfallgeschädigte, eine 28-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg, erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts einer Straftat (Gefährdung des Straßenverkehrs) wurde der Führerschein der 49-Jährigen sichergestellt. Der Schaden wird nach einer ersten Schätzung auf insgesamt 30.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell