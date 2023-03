Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. "Tag der Kriminalitätsopfer" - Info-Stand der Polizei am 21. März 2023.

Lippe (ots)

Am kommenden Dienstag (21. März 2023) bietet die Polizei Lippe zum bundesweiten "Tag der Kriminalitätsopfer" einen Info-Stand für Bürgerinnen und Bürger in der Detmolder Innenstadt an. Der Aktionstag, der 1991 durch den Verein WEISSER RING e.V. ins Leben gerufen wurde, soll jedes Jahr am 22. März an die Situation der von Kriminalität und Gewalt betroffenen Menschen erinnern, die auf Schutz, praktische Hilfe und Solidarität der Gesellschaft angewiesen sind. Im Kreis Lippe setzen sich seit vielen Jahren Institutionen und Einrichtungen für die Belange von Kriminalitätsopfern ein. Interessierte Lipperinnen und Lipper sind am 21. März 2023 von 10 bis 13 Uhr herzlich eingeladen, sich am gemeinsamen Stand des polizeilichen Opferschutzes, des WEISSEN RING e. V. und weiteren Beratungseinrichtungen in der Detmolder Fußgängerzone (Lange Straße 42) über Hilfs- und Unterstützungsangebote informieren zu lassen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell