Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Eine Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall (08.03.2023)

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten ist es am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Kronenstraße gekommen. Eine 48-Jährige mit einem Audi Q 3 fuhr auf Höhe einer Parkhausausfahrt auf die Kronenstraße und stieß dabei mit einem von links kommenden 24-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Dabei zog sich eine Mitfahrerin im BMW leichte Verletzungen zu. An beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

